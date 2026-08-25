Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Lukrative Oracle-Investition? 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verloren

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Oracle-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Oracle-Papier an diesem Tag bei 235,41 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Oracle-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,248 Oracle-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 605,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 142,45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,49 Prozent verringert.

Alle Oracle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 422,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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