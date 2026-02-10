Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

Lohnendes Oracle-Investment? 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Oracle-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Oracle-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Oracle-Anteile an diesem Tag bei 178,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,559 Oracle-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,52 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 09.02.2026 auf 156,59 USD belief. Mit einer Performance von -12,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Oracle wurde am Markt mit 410,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

