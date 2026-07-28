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Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Profitables Oracle-Investment? 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Oracle-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Oracle-Anteile bei 247,71 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,404 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 119,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 51,60 Prozent vermindert.

Oracle wurde am Markt mit 331,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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