Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Oracle gewesen.

Am 30.06.2025 wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 218,63 USD. Bei einem Oracle-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,739 Oracle-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 147,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 758,45 USD wert. Das entspricht einem Minus von 32,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 427,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Oracle Corp.

mehr Analysen
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
11.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.06.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.06.26 Oracle Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp. 127,94 -0,84% Oracle Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:09 2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen