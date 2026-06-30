Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Langfristige Performance
|
30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 30.06.2025 wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 218,63 USD. Bei einem Oracle-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 45,739 Oracle-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 147,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 758,45 USD wert. Das entspricht einem Minus von 32,42 Prozent.
Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 427,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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