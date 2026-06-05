OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Anlage im Blick
|
05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das OraSure Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das OraSure Technologies-Papier an diesem Tag bei 2,81 USD. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35,587 OraSure Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen OraSure Technologies-Anteile wären am 04.06.2026 148,40 USD wert, da der Schlussstand 4,17 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,40 Prozent zugenommen.
OraSure Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 270,78 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!