NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit OraSure Technologies-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag bei 3,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in OraSure Technologies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,395 OraSure Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 112,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 12,16 Prozent gestiegen.

OraSure Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 255,83 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at