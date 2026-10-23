OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Rentabler OraSure Technologies-Einstieg?
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23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OraSure Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht
OraSure Technologies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die OraSure Technologies-Anteile bei 2,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3 472,222 OraSure Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen OraSure Technologies-Aktien wären am 22.10.2026 13 194,44 USD wert, da der Schlussstand 3,80 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,94 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von OraSure Technologies betrug jüngst 265,98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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