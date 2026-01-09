OraSure Technologies Aktie

WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

Lohnende OraSure Technologies-Investition? 09.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen OraSure Technologies-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OraSure Technologies-Papier 6,04 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,556 OraSure Technologies-Papiere. Die gehaltenen OraSure Technologies-Aktien wären am 08.01.2026 44,04 USD wert, da der Schlussstand 2,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,96 Prozent.

Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 179,85 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

