OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnende OraSure Technologies-Investition?
|
09.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OraSure Technologies-Papier 6,04 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 16,556 OraSure Technologies-Papiere. Die gehaltenen OraSure Technologies-Aktien wären am 08.01.2026 44,04 USD wert, da der Schlussstand 2,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,96 Prozent.
Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 179,85 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!