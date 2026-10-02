NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,91 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 692,047 OraSure Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 3,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 565,14 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 34,35 Prozent.

Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 270,81 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at