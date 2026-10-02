OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Profitables OraSure Technologies-Investment?
|
02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,91 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 692,047 OraSure Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 3,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 565,14 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 34,35 Prozent.
Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 270,81 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OraSure Technologies Inc.
|3,50
|2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.