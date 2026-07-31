NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OraSure Technologies von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in OraSure Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden OraSure Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag 3,18 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 144,654 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 3,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 484,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,84 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies bezifferte sich zuletzt auf 272,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at