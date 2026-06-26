OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Investmentbeispiel
|
26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OraSure Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,61 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,129 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 4,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,72 USD wert. Damit wäre die Investition 33,28 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 300,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OraSure Technologies Inc.
|3,86
|0,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.