OraSure Technologies Aktie

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WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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Investmentbeispiel 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in OraSure Technologies gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der OraSure Technologies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,61 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,129 OraSure Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 4,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,72 USD wert. Damit wäre die Investition 33,28 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 300,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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