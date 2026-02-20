NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,807 OraSure Technologies-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 47,56 USD, da sich der Wert eines OraSure Technologies-Papiers am 19.02.2026 auf 2,83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,44 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 204,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at