OraSure Technologies Aktie

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WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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OraSure Technologies-Anlage unter der Lupe 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen OraSure Technologies-Investment verlieren können.

Am 17.04.2023 wurde die OraSure Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 472,754 OraSure Technologies-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (3,21 USD), wäre die Investition nun 4 727,54 USD wert. Das entspricht einem Minus von 52,72 Prozent.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 225,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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