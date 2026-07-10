OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Investment im Blick
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der OraSure Technologies-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag 4,55 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 197,802 OraSure Technologies-Papiere. Die gehaltenen OraSure Technologies-Anteile wären am 09.07.2026 9 417,58 USD wert, da der Schlussstand 4,29 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 5,82 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte OraSure Technologies einen Börsenwert von 292,02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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