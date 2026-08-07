OraSure Technologies Aktie

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WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

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Frühe Anlage 07.08.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die OraSure Technologies-Aktie bei 6,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,625 OraSure Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,50 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 06.08.2026 auf 4,00 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 37,50 Prozent verringert.

Der Marktwert von OraSure Technologies betrug jüngst 286,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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