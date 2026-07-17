NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die OraSure Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,930 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OraSure Technologies-Aktie auf 3,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 39,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,68 Prozent verringert.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 292,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at