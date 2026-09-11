NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen OraSure Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

OraSure Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11,78 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die OraSure Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 848,896 Anteilen. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 10.09.2026 2 741,94 USD wert, da der Schlussstand 3,23 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -72,58 Prozent.

Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 231,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at