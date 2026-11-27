Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in OraSure Technologies gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der OraSure Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,29 USD. Bei einem OraSure Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 137,174 OraSure Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 467,76 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 25.11.2026 auf 3,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 53,22 Prozent eingebüßt.

OraSure Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 234,81 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at