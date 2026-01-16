OraSure Technologies Aktie

WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089

Profitabler OraSure Technologies-Einstieg? 16.01.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Anleger, die vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag bei 3,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 268,817 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 736,56 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 15.01.2026 auf 2,74 USD belief. Das entspricht einem Minus von 26,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 193,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.

Analysen zu OraSure Technologies Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

OraSure Technologies Inc. 2,30 -2,54% OraSure Technologies Inc.

