OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die OraSure Technologies-Aktie an diesem Tag bei 3,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 268,817 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 736,56 USD, da sich der Wert einer OraSure Technologies-Aktie am 15.01.2026 auf 2,74 USD belief. Das entspricht einem Minus von 26,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 193,42 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
