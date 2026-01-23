OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnende OraSure Technologies-Anlage?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des OraSure Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 5,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 945,525 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 22.01.2026 5 291,83 USD wert, da der Schlussstand 2,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,08 Prozent.
Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 199,56 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.
Analysen zu OraSure Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OraSure Technologies Inc.
|2,26
|-1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.