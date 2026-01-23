NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OraSure Technologies von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen OraSure Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des OraSure Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 5,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 945,525 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 22.01.2026 5 291,83 USD wert, da der Schlussstand 2,72 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 47,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 199,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at