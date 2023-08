NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in OSI Systems eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die OSI Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 73,67 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hat, hat nun 135,740 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2023 auf 115,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 744,54 USD wert. Mit einer Performance von +57,45 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der OSI Systems-Wert an der Börse wurde auf 1,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at