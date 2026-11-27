Bei einem frühen OSI Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die OSI Systems-Aktie investierten, hätten nun 1,282 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen OSI Systems-Aktien wären am 25.11.2026 250,38 USD wert, da der Schlussstand 195,30 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 250,38 USD entspricht einer Performance von +150,38 Prozent.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at