OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Lohnende OSI Systems-Anlage?
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 78,00 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die OSI Systems-Aktie investierten, hätten nun 1,282 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen OSI Systems-Aktien wären am 25.11.2026 250,38 USD wert, da der Schlussstand 195,30 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 250,38 USD entspricht einer Performance von +150,38 Prozent.
OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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