NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OSI Systems gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem OSI Systems-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das OSI Systems-Papier bei 92,46 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 10,815 OSI Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (274,03 USD), wäre das Investment nun 2 963,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 196,38 Prozent angezogen.

Am Markt war OSI Systems jüngst 4,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at