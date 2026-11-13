NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen OSI Systems-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OSI Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 112,86 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 8,861 OSI Systems-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 736,22 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 12.11.2026 auf 195,95 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 736,22 USD, was einer positiven Performance von 73,62 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für OSI Systems eine Börsenbewertung in Höhe von 3,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at