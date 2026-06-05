NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das OSI Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das OSI Systems-Papier bei 96,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 103,135 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen OSI Systems-Papiere wären am 04.06.2026 21 927,60 USD wert, da der Schlussstand 212,61 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +119,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OSI Systems bezifferte sich zuletzt auf 3,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at