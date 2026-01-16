NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in OSI Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden OSI Systems-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 93,62 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,068 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des OSI Systems-Papiers auf 290,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 310,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 210,62 Prozent vermehrt.

Alle OSI Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at