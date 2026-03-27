NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OSI Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 27.03.2025 wurde die OSI Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die OSI Systems-Anteile bei 199,11 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in OSI Systems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,022 OSI Systems-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.03.2026 1 379,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 274,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,96 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 4,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at