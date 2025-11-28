OSI Systems Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.11.2015 wurde die OSI Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OSI Systems-Aktie 93,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,066 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 289,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,56 USD belief. Mit einer Performance von +189,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war OSI Systems zuletzt 4,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
