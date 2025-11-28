NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OSI Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 28.11.2015 wurde die OSI Systems-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die OSI Systems-Aktie 93,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,066 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 289,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,56 USD belief. Mit einer Performance von +189,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war OSI Systems zuletzt 4,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at