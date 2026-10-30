OSI Systems Aktie

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WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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Frühes Investment 30.10.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OSI Systems gewesen.

Am 30.10.2016 wurde das OSI Systems-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 72,26 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 138,389 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 28 808,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 208,17 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 188,08 Prozent gleich.

OSI Systems markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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