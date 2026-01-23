NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78,50 USD. Bei einem OSI Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,739 OSI Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 287,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 661,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 266,19 Prozent zugenommen.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at