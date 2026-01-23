OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

Performance unter der Lupe 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OSI Systems-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 78,50 USD. Bei einem OSI Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,739 OSI Systems-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 287,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 661,91 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 266,19 Prozent zugenommen.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu OSI Systems Inc.

Analysen zu OSI Systems Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

OSI Systems Inc. 230,00 -5,74% OSI Systems Inc.

