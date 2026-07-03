OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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Profitabler OSI Systems-Einstieg? 03.07.2026 16:04:12

NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OSI Systems-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der OSI Systems-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 0,998 OSI Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 221,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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