OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Profitabler OSI Systems-Einstieg?
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OSI Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der OSI Systems-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 100,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die OSI Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 0,998 OSI Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der OSI Systems-Aktie auf 221,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 3,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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