OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Lohnende OSI Systems-Investition?
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02.10.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.10.2016 wurde das OSI Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 65,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,295 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.10.2026 3 007,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,62 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 200,73 Prozent vermehrt.
Am Markt war OSI Systems jüngst 3,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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