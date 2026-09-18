NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OSI Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.09.2023 wurde das OSI Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 117,05 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 85,434 OSI Systems-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 116,62 USD, da sich der Wert einer OSI Systems-Aktie am 17.09.2026 auf 200,35 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 71,17 Prozent gleich.

Der OSI Systems-Wert an der Börse wurde auf 3,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at