OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Performance unter der Lupe
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OSI Systems-Papier 98,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 101,317 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (210,89 USD), wäre die Investition nun 21 366,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,67 Prozent zugenommen.
OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OSI Systems Inc.
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.08.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.08.26
|Börse New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
19.08.26
|Ausblick: OSI Systems präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu OSI Systems Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OSI Systems Inc.
|177,40
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.