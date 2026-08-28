NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen OSI Systems-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades OSI Systems-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das OSI Systems-Papier 98,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 101,317 OSI Systems-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.08.2026 gerechnet (210,89 USD), wäre die Investition nun 21 366,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,67 Prozent zugenommen.

OSI Systems erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at