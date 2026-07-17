OSI Systems Aktie

OSI Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909273 / ISIN: US6710441055

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Langfristige Performance 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in OSI Systems eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OSI Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die OSI Systems-Anteile bei 213,82 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,768 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 112,24 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 16.07.2026 auf 216,22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,12 Prozent zugenommen.

Der OSI Systems-Wert an der Börse wurde auf 3,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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