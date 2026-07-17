OSI Systems Aktie
WKN: 909273 / ISIN: US6710441055
|Langfristige Performance
|
17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in OSI Systems von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem OSI Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die OSI Systems-Anteile bei 213,82 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die OSI Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,768 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 112,24 USD, da sich der Wert eines OSI Systems-Anteils am 16.07.2026 auf 216,22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,12 Prozent zugenommen.
Der OSI Systems-Wert an der Börse wurde auf 3,59 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!