NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OSI Systems-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen OSI Systems-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das OSI Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 97,17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in OSI Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,029 OSI Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.04.2026 303,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 294,48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 203,06 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von OSI Systems belief sich zuletzt auf 4,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at