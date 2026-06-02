NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Paccar-Investment verdienen können.

Paccar-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Paccar-Anteile an diesem Tag 37,50 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Paccar-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,667 Paccar-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 109,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 291,92 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 191,92 Prozent vermehrt.

Paccar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 58,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at