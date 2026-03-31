Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Lukrative Paccar-Anlage?
|
31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 5 Jahren eingebracht
Am 31.03.2021 wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Paccar-Papier bei 61,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,614 Paccar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 112,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,56 Prozent angewachsen.
Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!