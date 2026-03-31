NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paccar von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Paccar-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 31.03.2021 wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Paccar-Papier bei 61,95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,614 Paccar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 112,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 181,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,56 Prozent angewachsen.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at