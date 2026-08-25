Paccar Aktie

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WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Frühe Investition 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Paccar-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paccar-Anteile betrug an diesem Tag 39,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Paccar-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,503 Paccar-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 325,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 225,23 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Paccar bezifferte sich zuletzt auf 69,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
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