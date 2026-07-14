NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Paccar-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Paccar-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Paccar-Aktie bei 85,66 USD. Bei einem Paccar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,167 Paccar-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Paccar-Aktie auf 124,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,06 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,06 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Paccar belief sich zuletzt auf 65,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at