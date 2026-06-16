Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Langfristige Investition 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Paccar-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 78,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, hätte er nun 127,178 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 120,69 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 349,10 USD wert. Damit wäre die Investition 53,49 Prozent mehr wert.

Alle Paccar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 62,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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