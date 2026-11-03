Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
|Paccar-Anlage
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.11.2023 wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,80 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 11,521 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Paccar-Aktie auf 102,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Paccar belief sich zuletzt auf 53,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paccar Inc.
|
03.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
26.10.26
|Ausblick: Paccar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paccar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Paccar Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Paccar Inc.
|92,84
|1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: Dow stärker -- ATX und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Mittwoch deutlich in Grün. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.