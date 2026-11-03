Paccar Aktie

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WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Paccar-Anlage 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paccar-Aktien gewesen.

Am 03.11.2023 wurde die Paccar-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86,80 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 11,521 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Paccar-Aktie auf 102,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 183,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +18,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Paccar belief sich zuletzt auf 53,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
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