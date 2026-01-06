NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Paccar von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Paccar-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.01.2021 wurde das Paccar-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Paccar-Anteile an diesem Tag bei 59,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,689 Paccar-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190,72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,72 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Paccar bezifferte sich zuletzt auf 58,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at