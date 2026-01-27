NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Paccar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Paccar-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Paccar-Anteile bei 73,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,356 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Paccar-Papiers auf 122,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,57 USD wert. Damit wäre die Investition 65,57 Prozent mehr wert.

Paccar wurde am Markt mit 64,48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

