NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paccar-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Paccar-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Paccar-Anteile bei 105,96 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 0,944 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,86 USD, da sich der Wert einer Paccar-Aktie am 13.02.2026 auf 127,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,86 Prozent zugenommen.

Der Paccar-Wert an der Börse wurde auf 66,55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at