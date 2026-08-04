NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Paccar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 04.08.2025 wurde das Paccar-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Paccar-Aktie bei 96,34 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,038 Paccar-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,08 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 03.08.2026 auf 132,06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,08 Prozent angewachsen.

Paccar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at