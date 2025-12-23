NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Paccar gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Paccar-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 104,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Paccar-Papier investiert hätte, befänden sich nun 95,511 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.12.2025 auf 112,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 774,59 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 774,59 USD, was einer positiven Performance von 7,75 Prozent entspricht.

Paccar war somit zuletzt am Markt 58,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

