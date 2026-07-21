NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Park-Ohio-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.07.2023 wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,75 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 533,333 Park-Ohio-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 005,33 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 20.07.2026 auf 37,51 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 100,05 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 543,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at