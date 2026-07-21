Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Rentable Park-Ohio-Anlage?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren eingefahren
Am 21.07.2023 wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 18,75 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 533,333 Park-Ohio-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 005,33 USD, da sich der Wert einer Park-Ohio-Aktie am 20.07.2026 auf 37,51 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 100,05 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 543,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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