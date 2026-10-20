Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Performance im Blick
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,85 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 4,193 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,45 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 19.10.2026 auf 45,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,45 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 663,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Park-Ohio Holdings Corp.
|46,15
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.