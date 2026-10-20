NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Park-Ohio-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Park-Ohio-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 23,85 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 4,193 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 191,45 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 19.10.2026 auf 45,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 663,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at