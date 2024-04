NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Park-Ohio-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 12,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 80,321 Park-Ohio-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 891,57 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 22.04.2024 auf 23,55 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,16 Prozent zugenommen.

Park-Ohio markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 313,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

